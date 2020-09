Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- 2CRSI : Assemblée générale annuelle

- ADL Partner : Résultats du 1er semestre

- ADL Partner : Publication rapport semestriel

- Advicenne : Résultats du 1er semestre

- Alpha MOS : Résultats du 1er semestre

- Aquila : Résultats du 1er semestre

- Arthur Maury : Assemblée générale ordinaire

- Baccarat : Résultats du 1er semestre

- CAIRE : Assemblée générale annuelle

- Capelli : Publication rapport annuel

- EdiliziAcrobatica : Publication rapport semestriel

- Eurasia Foncière Investissements (ex MB retail Europe) : Assemblée générale annuelle

- Ldlc : Assemblée générale annuelle

- Lysogène : Résultats du 1er semestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats du 1er semestre

- NSC Groupe : Publication rapport semestriel

- Pharmagest Inter@ctive : Assemblée générale extraordinaire

- Roche Bobois : Réunion d'analystes semestrielle

- Roche Bobois : Résultats du 1er semestre

- Sidetrade : Résultats du 1er semestre

- Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco : Assemblée générale ordinaire

- STE DE CONSEIL EN EXTERNALISAT : Assemblée générale ordinaire

- Total : Détachement acompte dividendes

- Weaccess (ex Infosat) : Assemblée générale annuelle

- Ymagis : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Kraft Heinz : Paiement acompte dividendes

- Lockheed Martin : Paiement acompte dividendes