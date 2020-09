Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice flash PMI manufacturier français. (09h15)

- Indice flash PMI français des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Indice flash PMI allemand des services. (09h30)

- Indice flash PMI manufacurier allemand. (09h30)

- Indice flash PMI manufacurier européen. (10h00)

- Indice flash PMI européen des services. (10h00)

- Indice flash PMI britannique des services. (10h30)

- Indice flash PMI manufacturier britannique. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Actia Group : Réunion d'analystes semestrielle

- Alten : Réunion d'analystes semestrielle

- AST Groupe (ex - AST Promotion) : Résultats du 1er semestre

- Clasquin : Résultats du 1er semestre

- Compagnie Lebon : Résultats du 1er semestre

- Dalet : Réunion d'analystes semestrielle

- Dynafond : Assemblée générale annuelle

- Entreparticuliers.com : Résultats du 1er semestre

- Entreparticuliers.com : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Frey : Résultats du 1er semestre

- Groupe Crit : Réunion d'analystes semestrielle

- Groupe Crit : Résultats du 1er semestre

- Groupe Gorgé : Réunion d'analystes semestrielle

- Guerbet : Résultats du 1er semestre

- Harvest : Assemblée générale annuelle

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Réunion d'analystes semestrielle

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Résultats du 1er semestre

- Le Belier : Résultats du 1er semestre

- Lumibird (ex-Quantel) : Réunion d'analystes semestrielle

- Micropole : Résultats du 1er semestre

- Navya : Résultats du 1er semestre

- Neoen : Résultats du 1er semestre

- Nextedia : Résultats du 1er semestre

- Patrimoine et Commerce : Résultats du 1er semestre

- SES-imagotag : Résultats du 1er semestre

- Soitec : Assemblée générale annuelle

- Solutions 30 (ex PC30) : Résultats du 1er semestre

- Trigano : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Umalis : Assemblée générale annuelle

- Upergy (ex-VDI Group) : Réunion d'analystes semestrielle

- Visiativ : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Intuit : Résultats annuels