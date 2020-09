Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Acteos : Résultats du 1er semestre

- Bassac (ex Les Nouveaux Constructeurs) : Résultats du 1er semestre

- Catering International Services : Résultats du 1er semestre

- Crossject : Résultats du 1er semestre

- Esso : Publication rapport semestriel

- Figeac Aéro : Assemblée générale mixte

- Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : Assemblée générale annuelle

- Foncière Volta (ex-Sport Elec) : Assemblée générale ordinaire

- Groupe Parot : Assemblée générale annuelle

- Mecelec : Résultats du 1er semestre

- News Invest (regroupees) : Assemblée générale annuelle

- Soditech : Résultats du 1er semestre