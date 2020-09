Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Indice des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Taux de chômage italien. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- APERAM : Paiement acompte dividendes

- Cofidur : Résultats du 1er semestre

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Publication rapport semestriel

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Résultats du 1er semestre

- Credit Agricole de Toulouse 31 CCI : Publication rapport semestriel

- Delfingen Industry : Résultats du 1er semestre

- Delfingen Industry : Publication rapport semestriel

- Erytech Pharma : Résultats du 1er semestre

- FFP - Fonciere et Financiere de Participations : Assemblée générale extraordinaire

- NSC Groupe : Résultats du 1er semestre

- Poujoulat : Résultats annuels

- Soditech : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Automatic Data Processing : Détachement acompte dividendes