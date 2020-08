Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Décision monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Altareit : Résultats du 1er semestre

- Celyad (ex-Cardio 3 Biosciences) : Résultats du 1er semestre

- Credit Agricole : Résultats du 1er semestre

- Eurofins Scientific : Résultats du 1er semestre

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Hiolle Industries : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Montea : Résultats du 1er semestre

- Tessi : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- Bristol-Myers Squibb : Résultats du 1er semestre

- Illumina : Réunion d'analystes semestrielle

- Illumina : Résultats du 1er semestre

- priceline.com : Réunion d'analystes semestrielle

- priceline.com : Résultats du 1er semestre

- T-Mobile US Inc : Réunion d'analystes semestrielle

- T-Mobile US Inc : Résultats du 1er semestre