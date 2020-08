Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice PMI manufacturier final français. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Indice PMI manufacturier final britannique. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- ALD : Résultats du 1er semestre

- Bonduelle : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- CNP Assurances : Résultats du 1er semestre

- CNP Assurances : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Credit Agricole de Touraine Poitou : Résultats du 1er semestre

- Fiducial Office Solutions : Résultats du 3ème trimestre

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- HSBC Holdings : Résultats du 1er semestre

- Jacques Bogart : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Maroc Telecom : Paiement solde dividendes

- Natixis : Résultats du 1er semestre

- Societe Generale : Résultats du 1er semestre

- Societe Generale : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Viel et Cie : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Vilmorin et Cie : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

Etats-Unis :

- Bristol-Myers Squibb : Paiement acompte dividendes

- Check Point Software Technologies : Assemblée générale annuelle

- LIBERTY GLOBAL CL.A : Résultats du 1er semestre

- Paychex : Détachement solde dividendes