Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Indice du coût de l'emploi. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice révisé du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- Indice européen flash des prix à la consommation. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

- PIB préliminaire flash en Europe. (11h00)

- PIB préliminaire italien. (12h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Air France KLM : Résultats du 1er semestre

- Amundi : Résultats du 1er semestre

- Amundi : Résultats du 2ème trimestre

- Ashler et Manson : Assemblée générale annuelle

- Atari (ex-Infogrames Entertainment) : Résultats annuels

- Avenir Telecom : Résultats annuels

- Barbara Bui : Assemblée générale mixte

- Biophytis : Résultats du 1er semestre

- Courtois : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- CRCAM MORBIHAN CCI : Résultats du 1er semestre

- Credit Agricole de Toulouse 31 CCI : Résultats du 1er semestre

- DBV Technologies : Résultats du 1er semestre

- Delfingen Industry : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- DLSI : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Engie (EX GDF SUEZ) : Résultats du 1er semestre

- EssilorLuxottica : Résultats du 1er semestre

- Eutelsat : Résultats annuels

- Financiere de l'Odet : Résultats du 1er semestre

- Finatis : Résultats du 1er semestre

- Fonciere Euris : Résultats du 1er semestre

- Geci International : Résultats annuels

- Groupe Parot : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Groupe Partouche : Paiement dividendes

- Hopening (ex-Optimus) : Assemblée générale annuelle

- Legrand : Résultats du 1er semestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Assemblée générale annuelle

- Mersen : Résultats du 1er semestre

- Netgem : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Nokia : Résultats du 1er semestre

- OL Groupe : Assemblée générale mixte

- OL Groupe : Assemblée générale ordinaire

- Paref : Résultats du 1er semestre

- Patrimoine et Commerce : Paiement dividendes

- Poulaillon : Résultats du 1er semestre

- Poulaillon : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Riber : Assemblée générale annuelle

- Thermador Groupe : Résultats du 1er semestre

- Thermador Groupe : Réunion d'analystes semestrielle

- Vialife (ex-Viapresse.com) : Résultats annuels

Etats-Unis :

- AbbVie : Résultats du 1er semestre

- Alphabet Class A : Résultats du 1er semestre

- Caterpillar : Résultats du 1er semestre

- CHARTER COMMUNICATIONS CL A : Résultats du 1er semestre

- Colgate-Palmolive : Résultats du 1er semestre

- Costco Wholesale : Détachement acompte dividendes

- JP Morgan Chase : Paiement acompte dividendes

- MERCADOLIBRE : Résultats du 1er semestre

- Merck & Co : Réunion d'analystes semestrielle

- Merck & Co : Résultats du 1er semestre