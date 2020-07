Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- PIB avancé du second trimestre. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Adthink : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Air Liquide : Résultats du 1er semestre

- Airbus Group (ex-EADS) : Résultats du 1er semestre

- Akwel (ex MGI Coutier) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Ales Groupe : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Altarea Cogedim : Résultats du 1er semestre

- Altareit : Résultats du 1er semestre

- ARCELORMITTAL : Résultats du 1er semestre

- Arkema : Résultats du 1er semestre

- Assystem : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Aurea : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Aures Technologies : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Baikowski : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Bassac (ex Les Nouveaux Constructeurs) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- BEL (ex-Fromageries Bel) : Résultats du 1er semestre

- Bigben Interactive : Assemblée générale annuelle

- Burelle : Résultats du 1er semestre

- Capelli : Réunion d'analystes annuelle

- Carmila : Réunion d'analystes semestrielle

- CREDIT AGRICOLE ALPES PROV CCI : Résultats du 1er semestre

- Danone : Réunion d'analystes semestrielle

- Danone : Résultats du 1er semestre

- EDF : Résultats du 1er semestre

- Entreprendre : Assemblée générale annuelle

- Euronext : Réunion d'analystes semestrielle

- Foncière Paris Nord (ex-ADT SIIC) : Assemblée générale annuelle

- Gensight : Résultats du 1er semestre

- Groupe Flo : Résultats du 1er semestre

- Hipay Group : Résultats du 1er semestre

- Hydro Exploitations : Assemblée générale annuelle

- Inventiva : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Ipsen : Résultats du 1er semestre

- JCDecaux : Résultats du 1er semestre

- Korian : Résultats du 1er semestre

- Kumulus Vape : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- LafargeHolcim : Résultats du 1er semestre

- Lagardere : Résultats du 1er semestre

- L'Oreal : Résultats du 1er semestre

- L'Oreal : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Manitou : Résultats du 1er semestre

- Micropole : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Mint (ex Budget Telecom) : Assemblée générale annuelle

- Nacon : Assemblée générale annuelle

- NRJ Group : Réunion d'analystes semestrielle

- Orange : Résultats du 1er semestre

- Parrot : Résultats du 1er semestre

- PSB Industries : Réunion d'analystes semestrielle

- Recylex : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Renault : Résultats du 1er semestre

- Safran : Résultats du 1er semestre

- Saint-Gobain : Résultats du 1er semestre

- Samse : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Suez : Résultats du 1er semestre

- Tikehau : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- TITAN CEMENT : Résultats du 1er semestre

- Total : Résultats du 1er semestre

- Unibel : Résultats du 1er semestre

- Union Financiere de France : Résultats du 1er semestre

- VALE SA : Réunion d'analystes semestrielle

- Verallia : Résultats du 1er semestre

- Vetoquinol : Résultats du 1er semestre

- Vetoquinol : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Vicat : Résultats du 1er semestre

- Vinci : Résultats du 1er semestre

- Wendel : Résultats du 1er semestre

- Witbe : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- X-FAB : Résultats du 1er semestre

- X-FAB : Réunion d'analystes semestrielle

Etats-Unis :

- Alexion Pharmaceuticals : Résultats du 1er semestre

- Amazon.com : Résultats du 1er semestre

- Comcast Corporation : Résultats du 1er semestre

- Electronic Arts : Résultats du 1er trimestre

- Expedia : Résultats du 1er semestre

- Facebook : Résultats du 1er semestre

- Ford Motor : Résultats du 1er semestre

- Gilead Sciences : Réunion d'analystes semestrielle

- Gilead Sciences : Résultats du 1er semestre

- O REILLY AUTOMOTIVE : Réunion d'analystes semestrielle

- SEATTLE GENETICS : Résultats du 1er semestre