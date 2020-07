Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PIB flash français. (07h30)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Balance du commerce international de biens. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abeo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Advenis (ex-Avenir Finance) : Assemblée générale annuelle

- APERAM : Résultats du 1er semestre

- Bic : Résultats du 1er semestre

- Bilendi (ex-Maximiles) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Business et Decision : Résultats du 1er semestre

- Carmila : Résultats du 1er semestre

- CeGeREAL : Résultats du 1er semestre

- CGG (ex-CGGVeritas) : Résultats du 1er semestre

- Claranova : Assemblée générale mixte

- Coface : Résultats du 1er semestre

- Coil (ex-United Anodisers) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Credit Agricole Ile de France : Résultats du 1er semestre

- Delta Plus Group : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Elis : Résultats du 1er semestre

- Eramet : Résultats du 1er semestre

- Eurazeo : Résultats du 1er semestre

- Euronext : Résultats du 1er semestre

- Fauvet Girel : Assemblée générale annuelle

- FDJ : Résultats du 1er semestre

- Fnac Darty : Résultats du 1er semestre

- Fnac Darty : Réunion d'analystes semestrielle

- Galimmo (ex-Compagnie Marocaine) : Résultats du 1er semestre

- GTT : Résultats du 1er semestre

- Infotel : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Klepierre : Résultats du 1er semestre

- Memscap (regroupees) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- MRM : Résultats du 1er semestre

- Nexans : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- NRJ Group : Résultats du 1er semestre

- Orapi : Assemblée générale mixte

- Orège : Assemblée générale annuelle

- Pharmasimple : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Prodware : Assemblée générale annuelle

- Recylex : Assemblée générale annuelle

- Sanofi : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Schneider Electric : Résultats du 1er semestre

- SMCP : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Societe Fonciere Lyonnaise : Réunion d'analystes semestrielle

- Societe Fonciere Lyonnaise : Résultats du 1er semestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Réunion d'analystes trimestrielle

- Solvay : Résultats du 1er semestre

- Sopra Steria Group : Réunion d'analystes semestrielle

- Sopra Steria Group : Résultats du 1er semestre

- Spie : Résultats du 1er semestre

- Spir Communication : Publication rapport semestriel

- Synergie : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Tarkett : Résultats du 1er semestre

- Teleperformance : Résultats du 1er semestre

- TF1 : Résultats du 1er semestre

- Tour Eiffel : Réunion d'analystes semestrielle

- Umanis Regroupées : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- VALE SA : Résultats du 1er semestre

- Verimatrix (ex Inside Secure) : Résultats du 1er semestre

- Visiativ : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- Boeing : Résultats du 1er semestre

- Cerner : Résultats du 1er semestre

- Cognizant Technology Solutions : Résultats du 1er semestre

- General Electric : Résultats du 1er semestre

- General Motors : Réunion d'analystes semestrielle

- General Motors : Résultats du 1er semestre

- Lam Research : Résultats du 1er semestre

- O REILLY AUTOMOTIVE : Résultats du 1er semestre

- PayPal Holdings : Réunion d'analystes semestrielle

- PayPal Holdings : Résultats du 1er semestre

- Qualcomm : Réunion d'analystes trimestrielle

- Qualcomm : Résultats du 3ème trimestre