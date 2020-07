Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abeo : Assemblée générale annuelle

- Alten : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Avenir Telecom : Assemblée générale annuelle

- Bureau Veritas : Résultats du 1er semestre

- Cegedim : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- CRCAM BRIE PICARDIE CCI : Résultats du 1er semestre

- ECA : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Ekinops : Résultats du 1er semestre

- Europcar Mobility Group : Résultats du 1er semestre

- Exel Industries : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Groupe Gorgé : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Herige (ex-VM Materiaux) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Ingenico : Résultats du 1er semestre

- Kering (ex-PPR) : Résultats du 1er semestre

- Keyrus : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Linedata Services : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- M6 Metropole Television : Résultats du 1er semestre

- Maisons du Monde : Résultats du 1er semestre

- Maisons du Monde : Réunion d'analystes semestrielle

- McPhy Energy : Résultats du 1er semestre

- Metabolic Explorer : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Neoen : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Nexity : Résultats du 1er semestre

- Nexity : Réunion d'analystes semestrielle

- Ober : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Passat : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Prodways : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- PSA Groupe (ex-Peugeot) : Résultats du 1er semestre

- SergeFerrari Group : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- SES-imagotag : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Solocal : Résultats du 1er semestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Spir Communication : Résultats du 1er semestre

- SQLI : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Sword Group : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Tour Eiffel : Résultats du 1er semestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- COSTAR GROUP : Résultats du 1er semestre

- eBay Inc. : Résultats du 1er semestre

- Ford Motor : Résultats du 1er semestre

- Maxim Integrated Products : Résultats annuels

- Mondelez International : Résultats du 1er semestre

- NXP SEMICONDUCTORS : Résultats du 1er semestre

- Starbucks : Réunion d'analystes trimestrielle

- Starbucks : Résultats du 3ème trimestre

- United Technologies : Réunion d'analystes semestrielle

- United Technologies : Résultats du 1er semestre

- Visa Inc : Réunion d'analystes trimestrielle

- Visa Inc : Résultats du 3ème trimestre