Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AST Groupe (ex - AST Promotion) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Aubay : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Biosynex : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Résultats du 1er semestre

- Eiffage : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Eos imaging : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Eurobio Scientific (ex-Diaxonhit) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- IGE+XAO : Résultats du 1er semestre

- Iliad : Assemblée générale annuelle

- Invibes Advertising : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Oeneo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- OL Groupe : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Patrimoine et Commerce : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Paulic Meunerie : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Poxel : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Qwamplify (ex-Custom Solutions) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Riber : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Roche Bobois : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Sartorius Stedim Biotech : Résultats du 1er semestre

- Sidetrade : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Somfy : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Theraclion : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Theradiag : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Vogo : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Voltalia : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- We.Connect : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- Paccar : Résultats du 1er semestre

- Texas Instruments : Réunion d'analystes semestrielle

- Texas Instruments : Résultats du 1er semestre