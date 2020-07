Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Indice européen flash des prix à la consommation. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Accor : Assemblée générale annuelle

- Acheter-Louer.fr : Assemblée générale annuelle

- ADC SIIC : Assemblée générale annuelle

- Adomos : Assemblée générale annuelle

- Adux (ex-Hi-Media) : Assemblée générale annuelle

- Ales Groupe : Résultats annuels

- Altarea Cogedim : Assemblée générale annuelle

- Antalis International : Assemblée générale annuelle

- April : Assemblée générale annuelle

- Axa : Assemblée générale annuelle

- Barbara Bui : Résultats annuels

- Biomerieux : Assemblée générale annuelle

- Blue Solutions : Assemblée générale annuelle

- CBO Territoria : Paiement dividendes

- Cecurity.com : Assemblée générale annuelle

- Christian Dior : Assemblée générale annuelle

- CIOA : Assemblée générale annuelle

- Elis : Assemblée générale annuelle

- Entreprendre : Publication rapport annuel

- Envea (ex Environnement SA) : Assemblée générale annuelle

- Eos imaging : Assemblée générale annuelle

- Eurasia Foncière Investissements (ex MB retail Europe) : Publication rapport annuel

- Fiducial Office Solutions : Publication rapport semestriel

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Publication rapport semestriel

- Foncière Paris Nord (ex-ADT SIIC) : Publication rapport annuel

- France Design et Création (ex-Poiray) : Assemblée générale annuelle

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Publication rapport semestriel

- Genfit : Assemblée générale annuelle

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Assemblée générale annuelle

- Idsud : Publication rapport annuel

- IT Link : Assemblée générale annuelle

- Kaufman and Broad : Paiement dividendes

- Lacroix : Résultats du 1er semestre

- Lexibook : Publication rapport annuel

- Lexibook : Réunion d'analystes annuelle

- L'Oreal : Assemblée générale annuelle

- LVMH : Assemblée générale annuelle

- M2i : Assemblée générale annuelle

- Maurel & Prom : Assemblée générale annuelle

- MEDIA MAKER : Assemblée générale annuelle

- Monfinancier (ex-Allo Finance) : Assemblée générale annuelle

- Nextedia : Assemblée générale annuelle

- Nicox : Assemblée générale annuelle

- Noxxon Pharma : Assemblée générale annuelle

- NSC Groupe : Assemblée générale annuelle

- O2i : Assemblée générale annuelle

- ONE EXPERIENCE : Assemblée générale mixte

- Ordissimo : Assemblée générale annuelle

- Plant Advanced Technologies : Assemblée générale annuelle

- Prologue (Regroupees) : Assemblée générale annuelle

- RocTool : Assemblée générale annuelle

- Saint-Gobain : Assemblée générale annuelle

- Savonnerie de Nyons : Assemblée générale annuelle

- ST Dupont : Publication rapport annuel

- Stentys : Assemblée générale annuelle

- Stradim - Espace Finances : Assemblée générale annuelle

- TTI : Assemblée générale annuelle

- Vente-Unique.com : Publication rapport semestriel

- Vicat : Résultats du 1er semestre

- Wendel : Détachement dividendes

Etats-Unis :

- FedEx : Résultats annuels

- LIBERTY GLOBAL CL.A : Assemblée générale annuelle

- Mondelez International : Détachement acompte dividendes

- Pepsico : Paiement acompte dividendes

- Union Pacific : Paiement acompte dividendes

- UnitedHealth Group : Paiement acompte dividendes

- Verisk Analytics Inc. : Paiement acompte dividendes