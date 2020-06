Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00 : Indice révisé.)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Agrogeneration : Assemblée générale annuelle

- ArtMarket.com (ex-Artprice.com) : Assemblée générale annuelle

- Assystem : Assemblée générale annuelle

- AwoX : Assemblée générale annuelle

- Balyo : Assemblée générale annuelle

- Bureau Veritas : Assemblée générale annuelle

- Cnova : Assemblée générale annuelle

- CS Group (ex-CS - Communication et Systemes) : Assemblée générale annuelle

- Danone : Assemblée générale annuelle

- Drone Volt : Assemblée générale annuelle

- Easyvista (ex-Staff and Line) : Assemblée générale annuelle

- Erytech Pharma : Assemblée générale annuelle

- Faurecia : Assemblée générale annuelle

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Résultats du 1er semestre

- Hoffmann Green Cement : Assemblée générale annuelle

- Intexa - International Textiles Associes : Assemblée générale annuelle

- Jacquet Metal Service (ex - IMS - International Metal Service) : Assemblée générale annuelle

- Krief Group : Assemblée générale annuelle

- Lysogène : Assemblée générale annuelle

- Micropole : Assemblée générale annuelle

- MRM : Assemblée générale annuelle

- NRJ Group : Assemblée générale annuelle

- Rallye : Assemblée générale annuelle

- Sofibus Patrimoine : Assemblée générale annuelle

- StreamWIDE : Assemblée générale annuelle

- Synergie : Paiement dividendes

- Teleperformance : Assemblée générale annuelle

- Videlio (ex-IEC Professionnel Media) : Assemblée générale annuelle

- Wedia : Assemblée générale annuelle

- Ymagis : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Lockheed Martin : Paiement acompte dividendes