Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- PIB final américain. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance du commerce international de biens. (14h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Artefact (ex-Netbooster) : Assemblée générale annuelle

- Aurea : Assemblée générale annuelle

- Aurea : Résultats annuels

- Aurea : Réunion d'analystes annuelle

- Bleecker (ex - Compagnie Francaise des Etablissements Gaillard) : Résultats du 1er semestre

- Crossject : Assemblée générale annuelle

- Dedalus France (ex Medasys) : Assemblée générale annuelle

- Engie (EX GDF SUEZ) : Présentation Actionnaires

- ESI Group : Assemblée générale annuelle

- Esker : Détachement solde dividendes

- EssilorLuxottica : Assemblée générale annuelle

- Focus Home Interactive : Résultats annuels

- Hiolle Industries : Assemblée générale annuelle

- I.CERAM : Assemblée générale annuelle

- I2S : Assemblée générale annuelle

- IDI : Assemblée générale annuelle

- Installux : Assemblée générale annuelle

- INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA : Détachement acompte dividendes

- Keyrus : Assemblée générale annuelle

- LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMAT : Paiement dividendes

- Medicrea : Assemblée générale annuelle

- Mulann : Assemblée générale annuelle

- Ober : Assemblée générale annuelle

- Oncodesign : Assemblée générale annuelle

- Pierre et Vacances Center Parcs : Résultats du 1er semestre

- Pierre et Vacances Center Parcs : Réunion d'analystes semestrielle

- PSA Groupe (ex-Peugeot) : Assemblée générale annuelle

- Rexel : Assemblée générale annuelle

- Samse : Assemblée générale annuelle

- Signaux Girod : Résultats du 1er semestre

- Sofragi : Assemblée générale annuelle

- SQLI : Assemblée générale annuelle

- Tera : Assemblée générale annuelle

- The Blockchain Group (ex-Leadmedia) : Assemblée générale annuelle

- Theradiag : Assemblée générale annuelle

- Uniti : Assemblée générale annuelle

- UV Germi : Assemblée générale annuelle

- Valeo : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Accenture : Résultats du 3ème trimestre

- Nike : Résultats annuels