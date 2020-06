Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice flash PMI français des services. (09h15)

- Indice flash PMI manufacturier français. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice flash PMI manufacturier allemand. (09h30)

- Indice flash PMI allemand des services. (09h30)

- Indice flash PMI européen des services. (10h00)

- Indice flash PMI manufacturier européen. (10h00)

- Indice flash PMI manufacturier britannique. (10h30)

- Indice flash PMI britannique des services. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Altran Technologies : Assemblée générale annuelle

- Artea : Assemblée générale annuelle

- Baikowski : Assemblée générale annuelle

- Bourrelier Group (ex-Bricorama) : Assemblée générale annuelle

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Assemblée générale annuelle

- Digigram : Assemblée générale annuelle

- Eurobio Scientific (ex-Diaxonhit) : Assemblée générale annuelle

- FIPP - Financiere et Industrielle de Petrole et de Pharmacie : Assemblée générale annuelle

- Horizontal Software : Assemblée générale annuelle

- IRD Nord Pas de Calais : Assemblée générale annuelle

- Logic Instrument : Assemblée générale annuelle

- M6 Metropole Television : Assemblée générale annuelle

- Michelin : Assemblée générale annuelle

- Orpea : Assemblée générale annuelle

- Prismaflex International : Réunion d'analystes annuelle

- PSB Industries : Assemblée générale annuelle

- Riber : Assemblée générale annuelle

- SI Participations (ex-Siparex Croissance) : Assemblée générale annuelle

- Soditech : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- FedEx : Résultats annuels