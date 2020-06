Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice final français des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Production manufacturière britannique. (08h00)

- Balance britannique du commerce de biens. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- ABC Arbitrage : Assemblée générale annuelle

- ADL Partner : Assemblée générale annuelle

- Atos : Assemblée générale annuelle

- Augros Cosmetic Packaging : Assemblée générale annuelle

- CFI Compagnie Foncière Internationale (ex-Didot Bottin) : Assemblée générale annuelle

- Delta Plus Group : Assemblée générale annuelle

- EAVS : Assemblée générale annuelle

- Europcar Mobility Group : Assemblée générale annuelle

- Gold by gold : Assemblée générale annuelle

- Groupe Guillin : Assemblée générale annuelle

- Maisons du Monde : Assemblée générale annuelle

- Media 6 : Résultats du 1er semestre

- Media 6 : Publication rapport semestriel

- Viel et Cie : Assemblée générale annuelle

- We.Connect : Détachement dividendes

Etats-Unis :

- Gilead Sciences : Détachement acompte dividendes