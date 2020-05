Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Actia Group : Assemblée générale annuelle

- Arkema : Paiement dividendes

- Capelli : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Compagnie du Cambodge : Assemblée générale annuelle

- Compagnie Lebon : Assemblée générale annuelle

- Elior : Résultats du 1er semestre

- Eurofins-Cerep Regroupees : Assemblée générale annuelle

- Exacompta Clairefontaine : Assemblée générale annuelle

- Financiere Moncey : Assemblée générale annuelle

- Gaussin : Assemblée générale annuelle

- LDC : Résultats annuels

- LDC : Réunion d'analystes annuelle

- LDC : Résultats annuels

- Legrand : Assemblée générale annuelle

- Manutan : Résultats du 1er semestre

- Mecelec : Assemblée générale annuelle

- Pierre et Vacances Center Parcs : Résultats du 1er semestre

- Publicis : Assemblée générale annuelle

- Quadient (ex-Neopost) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- SIF Artois : Assemblée générale annuelle

- Societe des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard : Assemblée générale annuelle

- Tivoly : Paiement dividendes

- Tour Eiffel : Assemblée générale annuelle

- Transgene : Assemblée générale annuelle

- UTI Group : Assemblée générale annuelle

Etats-Unis :

- Chevron : Assemblée générale annuelle

- Illumina : Assemblée générale annuelle