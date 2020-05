Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

Europe :

- Indice final allemand des prix à la consommation. (08h00)

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

- Balance commerciale italienne. (10h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AGTA Record : Assemblée générale annuelle

- Akwel (ex MGI Coutier) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Assystem : Assemblée générale annuelle

- BEL (ex-Fromageries Bel) : Résultats du 1er trimestre

- BEL (ex-Fromageries Bel) : Assemblée générale annuelle

- Bourse Direct : Assemblée générale annuelle

- Bouygues : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Carmila : Assemblée générale annuelle

- Cibox Interactive : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Coface : Assemblée générale annuelle

- Edenred : Détachement solde dividendes

- EDF : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Engie (EX GDF SUEZ) : Assemblée générale annuelle

- Esso : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Euronext : Réunion d'analystes trimestrielle

- Euronext : Assemblée générale annuelle

- Eutelsat : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Hiolle Industries : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Horizontal Software : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Innelec Multimedia : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Inventiva : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- JCDecaux : Assemblée générale annuelle

- Lafuma : Assemblée générale annuelle

- Mersen : Assemblée générale annuelle

- Micropole : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Montea : Résultats du 1er trimestre

- Netgem : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Netgem : Assemblée générale annuelle

- Pharmagest Inter@ctive : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Poujoulat : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Prismaflex International : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Prodware : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- PSA Groupe (ex-Peugeot) : Assemblée générale annuelle

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Assemblée générale annuelle

- SergeFerrari Group : Assemblée générale annuelle

- Sidetrade : Assemblée générale annuelle

- Sogeclair : Assemblée générale annuelle

- Spineguard : Assemblée générale annuelle

- Tayninh : Publication rapport annuel

- Theradiag : Assemblée générale annuelle

- Tikehau : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- TITAN CEMENT : Assemblée générale annuelle

- Toutabo : Assemblée générale annuelle

- Unibel : Assemblée générale annuelle

- Veolia Environnement : Paiement dividendes

Etats-Unis :

- Applied Materials : Résultats du 1er semestre

- O REILLY AUTOMOTIVE : Assemblée générale annuelle