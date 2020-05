Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice PMI final français des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Indice PMI final espagnol des services. (09h15)

- Indice PMI final italien des services. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

- Ventes de détail en Europe. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Akka Technologies : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- ALD : Résultats du 1er trimestre

- Aperam : Résultats du 1er trimestre

- Arkema : Résultats du 1er trimestre

- Ateme : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Bone Therapeutics : Résultats du 1er trimestre

- Credit Agricole : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Erytech Pharma : Résultats du 1er trimestre

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- MEDIA MAKER : Assemblée générale annuelle

- Natixis : Résultats du 1er trimestre

- Neurones : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Nexity : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Rubis : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sanofi : Paiement dividendes

- Societe Generale : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sogeclair : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Solvay : Résultats du 1er trimestre

- Tessi : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Thales : Assemblée générale annuelle

- Transgene : Résultats du 1er trimestre

- Trigano : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Alexion Pharmaceuticals : Résultats du 1er trimestre

- Allstate : Résultats du 1er trimestre

- General Motors : Résultats du 1er trimestre

- PayPal Holdings : Résultats du 1er trimestre

- PayPal Holdings : Réunion d'analystes trimestrielle

- T-Mobile US Inc : Réunion d'analystes trimestrielle

- T-Mobile US Inc : Résultats du 1er trimestre