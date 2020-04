Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PIB préliminaire en France. (07h30)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Indice flash des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice flash des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- PIB préliminaire flash en Europe. (11h00)

- Taux de chômage en Europe. (11h00)

- PIB préliminaire italien. (12h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de la BCE. (14h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AB Science : Publication rapport annuel

- Abivax : Publication rapport annuel

- AccorHotels : Assemblée générale annuelle

- ADC SIIC : Résultats annuels

- ADC SIIC : Publication rapport annuel

- Adomos : Résultats annuels

- Ales Groupe : Résultats annuels

- Amundi : Résultats du 1er trimestre

- April : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Artea : Résultats annuels

- Assystem : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Clasquin : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Publication rapport annuel

- CREDIT AGRICOLE ALPES PROV CCI : Résultats du 1er trimestre

- DBV Technologies : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Delta Plus Group : Publication rapport annuel

- DMS - Diagnostic Medical Systems : Résultats annuels

- Enensys Technologies : Résultats annuels

- Eurazeo : Assemblée générale annuelle

- Europlasma : Publication rapport annuel

- Genomic Vision : Résultats annuels

- Getlink (ex Eurotunnel) : Assemblée générale mixte

- Gevelot : Publication rapport annuel

- Groupe SFPI (ex-Emme) : Publication rapport annuel

- Guillemot Corporation : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Horizontal Software : Réunion d'analystes annuelle

- Keyrus : Résultats annuels

- Klepierre : Résultats du 1er trimestre

- Klepierre : Assemblée générale annuelle

- Kumulus Vape : Résultats annuels

- LafargeHolcim : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Lagardere : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Lanson-BCC : Assemblée générale annuelle

- Le Tanneur : Résultats annuels

- Lectra : Assemblée générale annuelle

- Les Hôtels Baverez : Résultats annuels

- M2i : Résultats annuels

- Nanobiotix : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- O2i : Résultats annuels

- Ober : Publication rapport annuel

- Orange : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Paulic Meunerie : Résultats annuels

- Plant Advanced Technologies : Résultats annuels

- Poulaillon : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Proactis SA (ex-Hubwoo) : Résultats du 1er semestre

- Prologue (Regroupees) : Résultats annuels

- Recylex : Résultats du 1er trimestre

- Riber : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Samse : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Séché Environnement : Assemblée générale annuelle

- Soditech : Publication rapport annuel

- Spir Communication : Publication rapport annuel

- STEF : Assemblée générale annuelle

- Suez : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Tarkett : Assemblée générale annuelle

- Technicolor : Assemblée générale annuelle

- Televerbier : Assemblée générale annuelle

- Tipiak : Résultats annuels

- Total : Résultats du 1er trimestre

- TTI : Résultats annuels

- VALE SA : Assemblée générale annuelle

- Wendel : Résultats du 1er trimestre

- Wendel : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- X-FAB : Résultats du 1er trimestre

- X-FAB : Assemblée générale annuelle

- X-FAB : Réunion d'analystes trimestrielle

- Xilam Animation : Publication rapport annuel

Etats-Unis :

- Altria Group : Résultats du 1er trimestre

- Amazon.com : Résultats du 1er trimestre

- Comcast Corporation : Résultats du 1er trimestre

- Dow Chemical : Résultats du 1er trimestre

- Illumina : Résultats du 1er trimestre

- Visa Inc : Réunion d'analystes semestrielle

- Visa Inc : Résultats du 1er semestre