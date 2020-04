Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Début de la réunion FOMC (réunion monétaire de la Fed).)

- Balance du commerce international de biens. (14h30)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Altamir : Assemblée générale annuelle

- Aures Technologies : Résultats annuels

- Bourrelier Group (ex-Bricorama) : Résultats annuels

- Capgemini : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Carrefour : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Chargeurs : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Chargeurs : Assemblée générale annuelle

- Chargeurs : Réunion d'analystes trimestrielle

- CRCAM BRIE PICARDIE CCI : Résultats du 1er trimestre

- Danone : Assemblée générale mixte

- Delta Plus Group : Réunion d'analystes annuelle

- DNXCorp : Résultats annuels

- ECA : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- EdiliziAcrobatica : Assemblée générale annuelle

- Elis : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Eramet : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Eurofins Scientific : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- EuropaCorp : Assemblée générale extraordinaire

- Europcar Mobility Group : Assemblée générale annuelle

- Evolis : Publication rapport annuel

- Exel Industries : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Publication rapport annuel

- Groupe Gorgé : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- HSBC Holdings : Résultats du 1er trimestre

- IGE+XAO : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Ingenico : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Jacques Bogart : Résultats annuels

- Kerlink : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kerlink : Résultats annuels

- Ldlc : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- M6 Metropole Television : Assemblée générale annuelle

- M6 Metropole Television : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Makheia Group : Résultats annuels

- Manitou : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Mauna Kea : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Mauna Kea : Résultats annuels

- Metabolic Explorer : Publication rapport annuel

- Nanobiotix : Assemblée générale annuelle

- Paragon ID (ex-Ask) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Prodways : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Safe Orthopaedics : Résultats annuels

- Sanofi : Assemblée générale annuelle

- Séché Environnement : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- SergeFerrari Group : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sidetrade : Résultats annuels

- Solutions 30 (ex PC30) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Résultats annuels

- SQLI : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sword Group : Assemblée générale annuelle

- Tarkett : Résultats du 1er trimestre

- Teleperformance : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Thales : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Ucar : Résultats annuels

- VALE SA : Résultats du 1er trimestre

- Verallia : Réunion d'analystes trimestrielle

- Verallia : Résultats du 1er trimestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- We.Connect : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Caterpillar : Résultats du 1er trimestre

- CHARTER COMMUNICATIONS CL A : Assemblée générale annuelle

- Ford Motor : Résultats du 1er trimestre

- Maxim Integrated Products : Résultats du 3ème trimestre

- Merck & Co : Réunion d'analystes trimestrielle

- Merck & Co : Résultats du 1er trimestre

- Pepsico : Résultats du 1er trimestre

- Starbucks : Réunion d'analystes semestrielle

- Starbucks : Résultats du 1er semestre

- Wells Fargo : Assemblée générale annuelle