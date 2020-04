Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Indice des prix de l'immobilier de la Federal Housing Finance Agency (FHFA). (15h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AccorHotels : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Actiplay (ex-Concoursmania) : Résultats annuels

- Atos : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Aubay : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Cibox Interactive : Résultats annuels

- Cogelec : Résultats annuels

- Colas : Assemblée générale annuelle

- Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises : Résultats annuels

- Courtois : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Assemblée générale annuelle

- CRCAM BRIE PICARDIE CCI : Assemblée générale annuelle

- Dalet : Résultats annuels

- Eiffage : Assemblée générale annuelle

- Envea (ex Environnement SA) : Réunion d'analystes annuelle

- Euromedis Groupe : Résultats annuels

- Global EcoPower (ex-Energeo Environnement) : Résultats annuels

- Groupe Crit : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Groupe SFPI (ex-Emme) : Résultats annuels

- HighCo : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Ipsen : Résultats du 1er trimestre

- Ipsen : Réunion d'analystes trimestrielle

- Latecoere : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Le Belier : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Lysogène : Résultats annuels

- Micropole : Résultats annuels

- Microwave Vision (ex-Satimo) : Réunion d'analystes annuelle

- Riber : Résultats annuels

- Société Française de Casinos (ex La Tete dans les Nuages) : Assemblée générale annuelle

- Soitec : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Spir Communication : Assemblée générale annuelle

- Umanis Regroupées : Résultats annuels

- Veolia Environnement : Assemblée générale annuelle

- Visiativ : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Voltalia : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Voyageurs du Monde : Résultats annuels

- Worldline : Chiffre d'affaires 1er trimestre

Etats-Unis :

- ASML Holding : Assemblée générale annuelle

- CSX Corporation : Résultats du 1er trimestre

- KINDER MORGAN : Résultats du 1er trimestre