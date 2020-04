Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage britannique. (08h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AudioValley : Résultats annuels

- Biosynex : Publication rapport annuel

- Christian Dior : Détachement dividendes

- CRCAM SUD RHONE ALPES : Résultats du 1er trimestre

- Danone : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Danone : Réunion d'analystes trimestrielle

- Envea (ex Environnement SA) : Résultats annuels

- Focus Home Interactive : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Gensight : Résultats du 1er trimestre

- GL Events : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Implanet : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kering (ex-PPR) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Kering (ex-PPR) : Résultats du 1er trimestre

- LVMH : Détachement dividendes

- Microwave Vision (ex-Satimo) : Résultats annuels

- Osmozis : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Patrimoine et Commerce : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Pierre et Vacances Center Parcs : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Plastic Omnium : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Poxel : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- PSA Groupe (ex-Peugeot) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Sartorius Stedim Biotech : Résultats du 1er trimestre

- Somfy : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Theraclion : Assemblée générale annuelle

- Valbiotis : Publication rapport annuel

- Verimatrix (ex Inside Secure) : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Vinci : Détachement solde dividendes

- Witbe : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Netflix : Résultats du 1er trimestre

- Paccar : Réunion d'analystes trimestrielle