(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice préliminaire des prix à la consommation. (09h45)

Etats-Unis :

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à l'import. (08h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Indice flash des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Bilendi (ex-Maximiles) : Résultats annuels

- CAFOM : Assemblée générale annuelle

- Claranova : Résultats du 1er semestre

- Compagnie Lebon : Résultats annuels

- CRCAM LANGUEDOC CCI : Assemblée générale annuelle

- CRCAM SUD RHONE ALPES : Assemblée générale annuelle

- CREDIT AGRICOLE ALPES PROV CCI : Assemblée générale annuelle

- DLSI : Résultats annuels

- Easyvista (ex-Staff and Line) : Résultats annuels

- Fiducial Office Solutions : Assemblée générale annuelle

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Assemblée générale annuelle

- Keyrus : Résultats annuels

- Les Hôtels Baverez : Résultats annuels

- Lumibird (ex-Quantel) : Résultats annuels

- Munic : Résultats annuels

- Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire : Assemblée générale annuelle

- Quadient (ex-Neopost) : Réunion d'analystes annuelle

- Quadient (ex-Neopost) : Résultats annuels

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Publication rapport annuel

- Samse : Résultats annuels

- SOCIETA EDITORIALE IL FATTO : Résultats annuels

- TTI : Résultats annuels

- Vogo : Réunion d'analystes annuelle

Etats-Unis :

- MARRIOTT INTERNATIONAL A : Paiement solde dividendes

- Pepsico : Paiement solde dividendes