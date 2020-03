Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice flash des prix à la consommation en Espagne. (10h00)

- PIB final britannique. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- 2CRSI : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Bourbon : Résultats annuels

- Carmat : Assemblée générale annuelle

- CS Group (ex-CS - Communication et Systemes) : Réunion d'analystes annuelle

- Delfingen Industry : Réunion d'analystes annuelle

- Ecoslops : Résultats annuels

- Energie Europe Service : Assemblée générale annuelle

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Assemblée générale annuelle

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Résultats annuels

- Metabolic Explorer : Résultats annuels

- Neolife : Résultats annuels

- Paragon ID (ex-Ask) : Résultats du 1er semestre

- Pharmagest Inter@ctive : Réunion d'analystes annuelle

- Quadient (ex-Neopost) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Total : Détachement acompte dividendes

- Total : Détachement acompte dividendes

- Vranken-Pommery Monopole : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Gilead Sciences : Paiement acompte dividendes