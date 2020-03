Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- PIB final américain. (13h30)

- Balance du commerce international de biens. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

- Ventes britanniques de détail. (10h30)

- Décision monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Ateme : Résultats annuels

- Casino Guichard Perrachon : Résultats annuels

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Publication rapport annuel

- CRCAM NORMANDIE-SEINE : Assemblée générale annuelle

- Crossject : Résultats annuels

- DNXCorp : Résultats annuels

- Egide : Réunion d'analystes annuelle

- Engie (EX GDF SUEZ) : Présentation Actionnaires

- Envea (ex Environnement SA) : Résultats annuels

- Esperite NV : Assemblée générale annuelle

- Evolis : Résultats annuels

- FFP - Fonciere et Financiere de Participations : Résultats annuels

- Genoway : Résultats annuels

- Gerard Perrier Industrie : Résultats annuels

- Groupe Open : Réunion d'analystes annuelle

- Le Belier : Réunion d'analystes annuelle

- MEDIA MAKER : Assemblée générale annuelle

- MEDIA MAKER : Résultats annuels

- Monsieur Bricolage : Résultats annuels

- Nextstage : Résultats annuels

- Nextstage : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ose Immuno : Résultats annuels

- Poulaillon : Assemblée générale annuelle

- Poxel : Résultats annuels

- Qwamplify (ex-Custom Solutions) : Assemblée générale annuelle

- Rallye : Résultats annuels

- Roche Bobois : Réunion d'analystes annuelle

- Roche Bobois : Résultats annuels

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Publication rapport annuel

- Signaux Girod : Assemblée générale annuelle

- Vetoquinol : Résultats annuels

- Vetoquinol : Réunion d'analystes annuelle

- Wallix : Résultats annuels

- Xilam Animation : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Home Depot : Paiement solde dividendes

- Qualcomm : Paiement acompte dividendes