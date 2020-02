Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- PIB préliminaire américain du quatrième trimestre. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice flash des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Antevenio : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Arkema : Résultats annuels

- Bleecker (ex - Compagnie Francaise des Etablissements Gaillard) : Assemblée générale annuelle

- Bureau Veritas : Résultats annuels

- Carrefour : Résultats annuels

- Catana Group : Assemblée générale mixte

- Cerinnov : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Dassault Aviation : Résultats annuels

- Ekinops : Réunion d'analystes annuelle

- Engie (EX GDF SUEZ) : Résultats annuels

- Gaussin : Assemblée générale mixte

- Getlink (ex Eurotunnel) : Résultats annuels

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Groupe Flo : Résultats annuels

- Groupe Parot : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- GTT : Résultats annuels

- Hiolle Industries : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Korian : Résultats annuels

- Korian : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- LafargeHolcim : Résultats annuels

- Lagardere : Résultats annuels

- Osmozis : Assemblée générale annuelle

- PSB Industries : Résultats annuels

- Safran : Réunion d'analystes annuelle

- Safran : Résultats annuels

- Saint-Gobain : Résultats annuels

- Scor SE : Résultats annuels

- Scor SE : Réunion d'analystes annuelle

- Seb : Résultats annuels

- Solocal : Résultats annuels

- Solocal : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- TechnipFMC : Réunion d'analystes annuelle

- Ucar : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Union Financiere de France : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Autodesk : Résultats annuels

- MARRIOTT INTERNATIONAL A : Réunion d'analystes annuelle

- Maxim Integrated Products : Détachement acompte dividendes

- Occidental Petroleum : Résultats annuels