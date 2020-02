Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- PIB préliminaire britannique. (10h30)

- Production industrielle britannique. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Air Liquide : Résultats annuels

- AST Groupe (ex - AST Promotion) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Claranova : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Delta Plus Group : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Easyvista (ex-Staff and Line) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Haulotte Group : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- IGE+XAO : Résultats annuels

- Invibes Advertising : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Lectra : Résultats annuels

- OL Groupe : Résultats du 1er semestre

- Orpea : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Rubis : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- SII : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Sodifrance : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Tarkett : Résultats annuels

- Vogo : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- X-FAB : Résultats annuels

- X-FAB : Réunion d'analystes annuelle

Etats-Unis :

- Hasbro : Résultats annuels