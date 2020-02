Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PMI final des services en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Indice PMI final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- PMI espagnol final des services. (09h15)

- PMI italien final des services. (09h45)

- PMI final des services en Allemagne. (09h55)

- PMI final des services en Europe. (10h00)

- PMI final des services au Royaume-Uni. (10h30)

- Ventes de détail en Europe. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- APERAM : Résultats annuels

- Assystem : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- BNP Paribas : Résultats annuels

- Coface : Résultats annuels

- Klepierre : Résultats annuels

- NRJ Group : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- NRJ Group : Réunion d'analystes trimestrielle

- Pharmasimple : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Pierre et Vacances Center Parcs : Assemblée générale mixte

- Pierre et Vacances Center Parcs : Assemblée spéciale

- Pierre et Vacances Center Parcs : Assemblée spéciale

- Pierre et Vacances Center Parcs : Assemblée spéciale

- Roche Bobois : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Selectirente : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Sogeclair : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Tessi : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Vente-Unique.com : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Vinci : Réunion d'analystes annuelle

- Vinci : Résultats annuels

Etats-Unis :

- Allstate : Réunion d'analystes annuelle

- Allstate : Résultats annuels

- Check Point Software Technologies : Résultats annuels

- General Motors : Résultats annuels

- Lowe's Companies : Paiement solde dividendes

- Merck & Co : Réunion d'analystes annuelle

- Merck & Co : Résultats annuels

- O REILLY AUTOMOTIVE : Résultats annuels