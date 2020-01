Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PIB français préliminaire. (07h30)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- Indice flash des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- PIB flash européen. (11h00)

- PIB préliminaire italien. (12h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Aquila : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- CRCAM ILLE ET VILAINE : Résultats annuels

- CRCAM MORBIHAN CCI : Résultats annuels

- Derichebourg : Assemblée générale annuelle

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Publication rapport annuel

- GEA - Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes : Publication rapport annuel

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Autres assemblées

- Kaufman and Broad : Réunion d'analystes trimestrielle

- Le Tanneur : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- NSE Industries (ex-ECT Industries) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Piscines Desjoyaux : Assemblée générale ordinaire

- Poulaillon : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Poulaillon : Résultats annuels

- SOCIETA EDITORIALE IL FATTO : Résultats annuels

- Vente-Unique.com : Publication rapport annuel

- Vente-Unique.com : Publication rapport annuel

- Vialife (ex-Viapresse.com) : Résultats du 1er semestre

- Vialife (ex-Viapresse.com) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Etats-Unis :

- Caterpillar : Résultats annuels

- CHARTER COMMUNICATIONS CL A : Réunion d'analystes annuelle

- CHARTER COMMUNICATIONS CL A : Résultats annuels

- Colgate-Palmolive : Résultats annuels

- Danaher : Paiement solde dividendes

- ExxonMobil : Réunion d'analystes annuelle

- ExxonMobil : Résultats annuels

- Texas Instruments : Détachement solde dividendes