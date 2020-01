Agenda : à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers

(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- PIB américain du quatrième trimestre, lecture avancée. (14h30 : Première estimation.)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Indice allemand des prix à l'import. (08h00)

- Indice flash des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

- Décision monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Amoeba : Assemblée générale mixte

- Artefact (ex-Netbooster) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ateme : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ateme : Réunion d'analystes trimestrielle

- Balyo : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Chargeurs : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Cibox Interactive : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Credit Agricole Nord de France : Résultats annuels

- Diageo : Résultats du 1er semestre

- Elis : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Emova Group (ex-Monceau Fleurs) : Résultats annuels

- Fiducial Office Solutions : Résultats annuels

- Fiducial Real Estate (ex - Orial) : Résultats annuels

- ITS Group (ex - ITS Seevia Group) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- JCDecaux : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Kaufman and Broad : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Kaufman and Broad : Résultats du 1er trimestre

- Lanson-BCC : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Ldlc : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Les Nouveaux Constructeurs : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Lucibel : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Maisons du Monde : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Manitou : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Mersen : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Mint (ex Budget Telecom) : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Paragon ID (ex-Ask) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Samse : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Réunion d'analystes trimestrielle

Etats-Unis :

- Amazon.com : Réunion d'analystes annuelle

- Amazon.com : Résultats annuels

- Biogen Idec : Réunion d'analystes annuelle

- Biogen Idec : Résultats annuels

- Dow Chemical : Résultats annuels

- Electronic Arts : Résultats du 3ème trimestre

- Electronic Arts : Réunion d'analystes trimestrielle

- Eli Lilly : Résultats annuels

- JP Morgan Chase : Paiement solde dividendes

- Raytheon : Paiement solde dividendes

- Raytheon : Résultats annuels

- Visa Inc : Réunion d'analystes trimestrielle

- Visa Inc : Résultats du 1er trimestre

- Walgreens Boots Alliance : Assemblée générale annuelle

- WESTERN DIGITAL CORPORATION : Réunion d'analystes semestrielle

- WESTERN DIGITAL CORPORATION : Résultats du 1er semestre

- Xcel Energy : Réunion d'analystes annuelle

- Xcel Energy : Résultats annuels