AG2R LA MONDIALE et MAIF annoncent un partenariat de distribution croisée

(Boursier.com) — Le Groupe AG2R LA MONDIALE et le Groupe MAIF annoncent un partenariat de distribution croisée, avec la commercialisation de deux premières offres dès le 12 avril 2023 :

-AG2R LA MONDIALE proposera à ses clients la gamme d'assurances auto-moto et corporelle MAIF.

-MAIF proposera à ses clients la gamme de prévoyance professionnelle AG2R LA MONDIALE.

Les Conseils d'administration de l'Association sommitale AG2R LA MONDIALE (11 octobre 2022) et de MAIF (12 octobre 2022) ont approuvé ce projet.

Bruno Angles, Directeur général du Groupe AG2R LA MONDIALE, a commenté : "Dès ma prise de fonction en tant que Directeur général le 2 mai 2022, j'ai annoncé notre volonté de nous développer en assurance dommages pour proposer une offre complète d'assurance à nos clients avec trois options : un rapprochement avec un opérateur IARD, un partenariat de distribution ou encore l'acquisition d'une assurtech. MAIF nous est apparu comme un choix évident avec sa gouvernance mutualiste affirmée, ses valeurs proches de celles de notre Groupe, l'excellence de sa relation client, la forte complémentarité de nos offres, la compatibilité culturelle ainsi que la bonne entente entre les dirigeants. Je suis très heureux de concrétiser aujourd'hui cette ambition à travers ce partenariat de distribution croisée avec MAIF".

Pascal Demurger, Directeur général du Groupe MAIF, ajoute : "Notre plan stratégique 2023-2026, Régénération, vise notamment à préparer la MAIF à une plus grande intermédiation de la distribution des produits d'assurance. Ce nouveau partenariat de distribution croisée avec AG2R LA MONDIALE, un acteur incontournable avec lequel nous avons des valeurs communes, répond pleinement à cet objectif. Il permettra de distribuer plus largement nos produits d'assurance auto-moto et corporelle, tout en élargissant l'offre de prévoyance que nous proposons aux professionnels indépendants. En collaborant avec un acteur de confiance, dont les activités sont complémentaires aux nôtres, MAIF poursuit sa stratégie d'ouverture tout en préservant la qualité du service rendu à ses sociétaires."