AG2R La Mondiale : cession du site historique à Oberhausbergen

(Boursier.com) — Édifié dans les années 80 et historiquement occupé par l'Institution Retraite Interprofessionnelle Alsace Lorraine (Irial) et l'Institution de Prévoyance et de Retraite Interprofessionnelle Alsace Lorraine (Iprial), le site de la rue de Reutenbourg à Oberhausbergen développe un peu plus de 5.700 m(2) sur un terrain de près 32.000 m(2).

Il vient de faire l'objet d'une cession par AG2R LA MONDIALE à deux acquéreurs :

- Une SCI privée qui le louera à l'Abrapa pour la surface bâtie et une partie du terrain ;

- L'Établissement Public Foncier d'Alsace, pour le compte de la commune d'Oberhausbergen.

L'Abrapa, association d'aide et de service à la personne, y installera son siège social pour y regrouper ses différentes entités administratives. Un projet de micro-crèche et d'accueil de jour pour personnes âgées compléteraient l'installation.

La commune d'Oberhausbergen, a acquis (avec le concours de l'Établissement Public Foncier d'Alsace) environ 2 hectares de terrain. La municipalité souhaite conserver en grande partie le magnifique parc arboré et construire une école primaire, un établissement périscolaire et une salle multi-activités afin d'accueillir les nouveaux habitants de la commune.

Dans cette transaction, les parties étaient conseillées par Cushman & Wakefield à Strasbourg.