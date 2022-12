AEW développe une plateforme logistique à haute valeur ajoutée environnementale

(Boursier.com) — AEW a acquis auprès d'ALSEI un ambitieux projet 'STOCKESPACE', issu de la gamme de bâtiments à vocation logistique du Groupe ALSEI. Les travaux de réalisation de ce bâtiment d'une superficie d'environ 37.800 m2, déjà loué en totalité, sont en cours, en vue d'une livraison en octobre 2023. Il s'élèvera à Mer, sur le marché orléanais, avec un accès direct à l'autoroute A10 Paris-Bordeaux.

Au sein de la ZAC des Portes de Chambord, le futur immeuble imaginé par AIC, structure de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution intégrée à ALSEI ENTREPRISE, est composé de 4 cellules d'entrepôt, 1.200 m(2) de bureaux et de locaux sociaux. Le site sera occupé par une enseigne spécialisée dans l'équipement de la maison qui annoncera prochainement cette future implantation à ses équipes.

Sur le plan environnemental, le projet vise l'obtention de la certification BREEAM en niveau Very Good. Procédant d'une logique de réduction de l'impact écologique de leurs réalisations, ALSEI ENTREPRISE et AEW ont conclu un accord avec Urbasolar, l'un des leaders français du solaire photovoltaïque. Ce dernier a investi dans le projet pour exploiter une centrale qui sera installée en toiture. Les panneaux solaires devraient produire une puissance équivalente à la consommation annuelle de 30% de la population de Mer, représentant, en outre, une économie de rejet de 19 tonnes de CO2 par an. L'actif a été acquis pour le compte de l'Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP).