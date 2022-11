AEW annonce l'acquisition d'une nouvelle plateforme logistique

(Boursier.com) — AEW , l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers, annonce l'acquisition de Servon, une plateforme logistique neuve, de classe A d'une surface d'environ 31.585 m(2) livrés par IDEC en 2020. L'actif a été acquis pour le compte de l'Etablissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) auprès de PGIM Real Estate.

A la limite entre le Val de Marne et l'Essonne, à 20 km au sud-est de Paris, sa position intra N104, en fait un barycentre logistique idéal pour une distribution francilienne.

L'actif est intégralement loué à LX Pantos et certifié BREEAM GOOD. La certification BREEAM in Use Excellent est en cours d'obtention, supportée en particulier par l'installation de panneaux photovoltaïque en ombrière sur le parking.

Romain Stapek-Weck, Fund Manager chez AEW a déclaré : "Cette acquisition est la concrétisation de la stratégie de diversification mise en oeuvre pour le compte de notre mandant. La classe d'actif Logistique a démontré sa capacité de résilience et présente des fondamentaux en mesure d'assurer des performances robustes à moyen et long terme".

AEW était conseillé par l'Etude Lexfair, JR Avocat, Cushman & Wakefield Expertise et Vertical Sea pour les due diligence techniques et ESG.