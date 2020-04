Aérien : Wizz Air supprime 1.000 postes et réduit les salaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wizz Air Holdings, l'un des poids lourds du transport aérien low-cost en Europe, annonce que son bénéfice annuel sous-jacent sera compris entre 350 et 355 ME, un niveau conforme à la dernière fourchette de prévisions de la compagnie. Compte tenu de la chute du trafic lié à la pandémie de Covid-19, le groupe prévoit néanmoins d'enregistrer entre 70 et 80 ME de pertes exceptionnelles sur son quatrième trimestre fiscal en raison principalement de pertes sur couvertures carburant pour les mois de mars à mai. En conséquence, le bénéfice net statutaire devrait s'établir entre 270 et 280 ME sur l'exercice clos fin mars 2020.

Wizz Air, qui exploite actuellement 3% de ses capacités d'avant crise, explique ne pas être en mesure de fournir des indications pour l'année se terminant fin mars 2021. Compte tenu de la situation actuelle, et malgré de nombreuses mesures déjà mises en place, le management indique 'prendre la difficile décision de licencier 1.000 personnes, ce qui représente une réduction des effectifs de 19%". Des mesures supplémentaires seront prises à court terme alors que la rémunération du directeur général, du conseil d'administration et de tous les cadres supérieurs sera réduite de 22%, tandis que les salaires des pilotes, du personnel de cabine et du personnel de bureau seront abaissés de 14% en moyenne.

Le transporteur confirme malgré tout disposer d'un bilan très solide avec 1,5 milliard d'euros de liquidités à la fin du mois de mars. Au fur et à mesure de la normalisation attendue des marché, Wizz Air prévoit par ailleurs de maintenir ses plans visant à augmenter ses capacités de 15% par an en moyenne. En outre, la compagnie confirme que le lancement des activités de Wizz Air Abu Dhabi progresse conformément au calendrier initial.