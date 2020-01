Aérien : Wizz Air relève ses objectifs annuels !

(Boursier.com) — Wizz Air, la plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe de l'Est, rehausse ses prévisions annuelles ! Dans un environnement qui apparaît pourtant défavorable au secteur, le transporteur hongrois affirme que la stabilité des prix du carburant et les marges positives ont créé un "environnement relativement favorable". Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel compris entre 350 et 355 millions d'euros, contre une fourchette comprise entre 335 et 350 ME précédemment. Les capacités devraient croître de 20% et la recette unitaire s'améliorait légèrement.

Sur les trois mois clos fin décembre, la compagnie a enregistré un Ebita de 131,6 ME, en hausse de 25,2%, pour des revenus de 637,3 ME (+24,6%). La société a transporté 10 millions de personnes sur la période (+23,2%) et la recette unitaire s'est améliorée de 1,9 point.

Wizz Air a ouvert 105 nouvelles lignes depuis le début de l'exercice et propose désormais plus de 710 liaisons vers 45 pays à partir de 25 bases. Fort de son succès, le groupe va lancer au cours du second semestre 2020 Wizz Ai Abu Dhabi, une nouvelle compagnie qui sera basée dans la capitale des Emirats arabes unis.