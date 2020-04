Aérien : Virgin Australia placée sous 'administration volontaire'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les fuites dans la presse locale se sont avérées exactes. Virgin Australia est la première grosse victime de la pandémie de Covid-19 dans le ciel mondial. Si la transporteur anglais Flybe a mis les clefs sous la porte début mars, le placement sous la procédure d''administration volontaire' de la deuxième compagnie australienne revêt une autre dimension.

Confrontée à une dette de 5 milliards de dollars australiens, ce placement pourrait néanmoins permettre à la compagnie de se recapitaliser plus facilement et de sortir de la crise actuelle dans une position financière plus solide. La société, qui a essuyé des pertes au cours des sept dernières années, a choisi Deloitte comme administrateur. "Notre but est de mettre en oeuvre un processus de restructuration et de refinancement de l'activité et sortir de la phase d'administration le plus vite possible", a déclaré un administrateur.

Virgin Australia est détenue à hauteur de 90% par un groupe d'investisseurs comprenant Singapore Airlines, Etihad Airways, le conglomérat chinois HNA Group et le groupe Virgin de Richard Branson. Basée à Brisbane, le transporteur emploie plus de 10.000 personnes. Il cherchait depuis plusieurs semaines à lever de nouveaux fonds, sans succès. Virgin a néanmoins déclaré que l'équipe de direction actuelle resterait en place et qu'elle assurerait les vols domestiques et internationaux déjà programmés.

"Ce n'est pas une liquidation, ce n'est pas Ansett, ce n'est pas la fin de la compagnie aérienne", a déclaré Josh Frydenberg, le ministre australien des Finances. "Mais le gouvernement n'allait pas renflouer cinq grands actionnaires étrangers aux poches bien remplies qui, ensemble, possèdent 90% de cette compagnie aérienne". Dans un tweet, le milliardaire Richard Branson a également fait part de son optimisme pour la compagnie :

Dear @VirginAustralia team. I am so proud of you and everything we have achieved together. This is not the end of Virgin Australia, but I believe a new beginning. I promise that we will work day and night to turn this into reality https://t.co/GJH1zhEqEd pic.twitter.com/GelLiA6DKG — Richard Branson (@richardbranson), via Twitter

Plus globalement, les compagnies aériennes du monde entier ont sollicité l'aide de leurs gouvernements pour survivre après avoir immobilisé la majeure partie de leur flotte en raison d'une chute sans précédent de la demande de voyages qui devrait coûter à l'industrie 314 milliards de dollars de recettes cette année (selon les dernières prévisions de l'IATA).