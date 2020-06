Aérien : Swissport va supprimer plus de 4.500 emplois

(Boursier.com) — Swissport va supprimer plus de 4.500 emplois en Grande-Bretagne et en Irlande, en réponse à l'effondrement du trafic aérien. Le premier fournisseur mondial de services aéroportuaires de manutention au sol et de fret, qui appartient au conglomérat chinois HNA Group, doit réduire ses coûts pour faire face à une baisse de 50% de ses revenus cette année et obtenir un financement primordial pour la survie de l'entreprise. Swissport, dont les activités à faible marge dépendent d'un volume élevé de passagers pour être rentables, fournit des services allant de la billetterie à la manutention des bagages dans 28 aéroports des îles britanniques. Au total, Swissport emploie environ 64.000 personnes dans 300 aéroports de 47 pays.