Aérien : l'Argentine suspend tous les vols commerciaux jusqu'au 1er septembre !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Argentine ne plaisante pas. Le président argentin a annoncé hier soir l'interdiction à la vente de tous les billets d'avion commerciaux jusqu'au 1er septembre, dans le but d'endiguer la propagation du coronavirus. Si un grand nombre de pays à travers le monde ont accepté de fermer leurs frontières pour tenter de contenir la pandémie de Covid-19, aucun n'est allé aussi loin. Cette annonce a d'ailleurs provoqué un tollé du secteur aéronautique, qui a dénoncé les pressions supplémentaires auxquelles il devra faire face, dans un contexte de déclin de la demande provoqué par la crise sanitaire.

"Nous comprenons la situation complexe à laquelle le gouvernement est confronté et que sa première priorité est de garantir la santé et la sécurité de la population. Cependant, nous considérons qu'il est de notre responsabilité d'exprimer la profonde inquiétude de l'industrie concernant cette résolution, d'autant plus qu'aucune consultation n'a eu lieu", a déclaré l'ALTA, l'Association du transport aérien d'Amérique latine et des Caraïbes.

Le décret signé lundi par l'administration nationale de l'aviation civile concerne l'ensemble des vols internationaux au départ et à destination de l'Argentine, et l'ensemble des vols intérieurs. Seuls les vols transportant du fret et ceux impliqués dans le rapatriement de citoyens seront autorisés à opérer.