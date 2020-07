Aérien : Indigo va supprimer 10% de ses effectifs

(Boursier.com) — Indigo, la première compagnie aérienne privée indienne, va supprimer 10% de ses effectifs (soit environ 2.700 postes) afin de réduire ses coûts et de faire face à la chute de la demande. "Après avoir soigneusement évalué et examiné tous les scénarios possibles, il est clair que nous devrons faire un douloureux adieu à 10% de nos effectifs", déclare le PDG, Ronojoy Dutta. Indigo, qui opère la plus importante flotte en Inde, effectuait plus de 1.500 vols par jour avant que le COVID-19 ne fasse des ravages dans l'industrie du transport aérien.

Par ailleurs, 'The Business Standard' indiquait ce matin que le groupe était en pourparlers pour lever de nouveaux fonds via une émission de capital destinée à des investisseurs institutionnels ou par le biais d'une émission de droits.