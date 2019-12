Aérien : Hong Kong Airlines au bord du gouffre

(Boursier.com) — Hong Kong Airlines est au bord du dépôt de bilan. Victime d'une forte concurrence mais également de la guerre commerciale sino-américaine et du mouvement de manifestation pro-démocratie qui secoue l'ancienne colonie britannique depuis près de six mois, la compagnie contrôlée par le conglomérat chinois HNA Group est à court d'argent. Suite à une rencontre avec le management en fin de semaine dernière, la Commission des transports et du logement de Hong Kong s'est déclarée "gravement mécontente et profondément préoccupée" par le fait que la situation financière de la compagnie ne se soit pas améliorée. Le régulateur a ainsi demandé au transporteur de lever de nouveaux fonds sous peine de voir sa licence de vol suspendue ou retirée d'ici le 7 décembre.

En cas de faillite, la compagnie asiatique viendrait compléter la liste, déjà bien fournie, des transporteurs ayant cessé toute activité cette année : Jet Airways, Aigle Azur, XL Airways, Thomas Cook...