Aérien : début des opérations en octobre pour Wizz Air Abu Dhabi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wizz Air Abu Dhabi débutera ses opérations le premier octobre. La nouvelle filiale de la compagnie hongroise à bas coûts basera dans un premier temps deux A321neo dans le Golfe et desservira six destinations : Alexandria, Athens, Kutaisi, Larnaca, Odesa et Yerevan.

Wizz Air Abu Dhabi, une joint-venture établie entre ADQ, l'une des plus grands holdings d'Etat de la région, et Wizz Air Holdings, a reçu du gouvernement des EAU le statut de transporteur national, sous réserve de satisfaire aux normes réglementaires.

Quatre Airbus A321neo supplémentaires viendront compléter la flotte de la compagnie au cours des six premiers mois d'exploitation, le réseau de lignes de ces appareils devant être annoncé en temps utile.