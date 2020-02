Aérien : c'est déjà fini pour AirItaly

Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Lancé il y a deux ans avec Qatar Airways à son bord, AirItaly met déjà la clef sous la porte. Les actionnaires du transporteur détenu à hauteur de 51% par le prince Aga Khan et à 49% par la compagnie qatarie ont voté pour la liquidation de la société. Victime d'une forte concurrence malgré les difficultés d'Alitalia sur son marché domestique, ainsi que de l'interdiction de voler du 737 MAX de Boeing, l'ex-Meridiana employait 1.200 personnes. La compagnie exploitait une flotte de 737 Next Generation et MAX 8 ainsi que des Airbus A330. Elle aurait accumulé plus de 200 ME de pertes en 2019.

Du 11 au 25 février inclus, tous les vols d'AirItaly seront assurés par d'autres transporteurs aux heures et aux jours prévus précédemment ; tous les passagers ayant réservé un vol (aller ou retour) après le 25 février seront dirigés vers d'autres compagnies ou entièrement remboursés, précise Air Italy sur son site internet.

Tous les avions de la compagnie sont désormais cloués au sol.