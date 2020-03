Aegean Airlines suspend temporairement ses vols internationaux

(Boursier.com) — La compagnie grecque Aegean Airlines se voit dans l'obligation de procéder à la suspension temporaire de ses vols internationaux à compter du 26 mars. Cette décision tient compte des circonstances extraordinaires dues à la pandémie COVID-19, des restrictions de voyage imposées par la Grèce, l'UE et d'autres pays, ainsi que des nouvelles mesures limitant les déplacements non nécessaires en Grèce.

Dans ce contexte, la priorité de la compagnie reste de veiller à la sécurité et au bien-être de ses passagers et employés, et d'assurer la durabilité de ses opérations.

Ainsi, à partir du jeudi 26 mars et jusqu'au 30 avril, tous les vols internationaux du réseau, au départ de toutes les bases d'Aegean Airlines, seront temporairement suspendus. Un nombre limité de vols hebdomadaires d'Athènes vers Bruxelles seront assurés, afin de maintenir la connectivité du pays avec le centre administratif de l'UE.

En début de semaine, suite à la directive de l'Autorité de l'Aviation Civile (NOTAM) de ce jour, tous les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni seront également suspendus (les derniers vols à destination/en provenance de Londres auront lieu ce jour, lundi 23 mars).

À noter qu'Aegean Airlines, en coopération avec le Secrétariat Général de la Protection Civile et le Ministère des Affaires Étrangères, continuera, à la demande des autorités grecques, à assurer des vols de rapatriement ou d'autres vols d'urgence, le cas échéant. 8 vols de rapatriement ont déjà été effectués par AEGEAN à partir du Maroc, de l'Espagne, de la République tchèque, de la Pologne, de la Serbie et de la Géorgie au nom de l'État grec et 1 vol de Londres à Larnaca au nom de la République de Chypre.

Aegean Airlines souhaite informer les passagers que, pour le moment, la compagnie maintiendra un service de vols à fréquence limitée vers toutes ses destinations domestiques, afin de faciliter une connectivité minimale essentielle pour les besoins du pays.

Les passagers sont invités à visiter le site web de la compagnie www.aegeanair.com, où toutes les informations relatives aux annulations de vols ou à la procédure d'obtention d'un bon d'achat, offert par AEGEAN, sont disponibles.