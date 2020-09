Advini : bonne performance opérationnelle au premier semestre

Crédit photo © Advini

(Boursier.com) — Le groupe Advini a maintenu au premier semestre 2020 une marge brute supérieure à 37% mais celle-ci recule en valeur de 3,7 ME, impactée par la perte majeure d'activité sur les réseaux valorisés (Café Hôtel Restaurant, Travel Retail et distribution sélective grand export). Le chiffre d'affaires avait reculé sur le semestre de 6,9% à périmètre constant, une évolution bien meilleure que le marché.

L'EBITDA Courant s'élève à 9,3 ME sur le semestre, en hausse de 22% (+20,5% à périmètre et change constant). La marge d'EBITDA s'établit à 7,7% contre 5,9% l'année dernière à la même période. Cette nouvelle progression de l'EBITDA s'explique d'une part par le plan de réduction de frais généraux initié en 2019 et accéléré en 2020, et d'autre part par la réduction des charges de personnel consécutive aux mesures de chômage partiel. Au global, les actions menées sur les coûts représentent une économie de 5,6 ME au premier semestre dont 1,6 ME liés aux mesures gouvernementales non récurrentes de chômage partiel.

Les charges et produits non courants ne bénéficient pas cette année des plus-values de cessions réalisées l'année précédente. Par ailleurs, la situation Covid 19 a conduit à enregistrer une dépréciation de 1,8 ME liée au marché chinois. Dans ce contexte, le résultat net part du groupe affiche une perte de 0,7 ME contre un bénéfice de 1,9 ME un an plus tôt.

Avec une activité en croissance sur les mois de juin et juillet, le distributeur de vins envisage une amélioration de la performance au second semestre 2020 comparée au semestre écoulé.