Advicenne : forte réduction de la perte opérationnelle ramenée à 2,9 ME

(Boursier.com) — Advicenne présente ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2023 et fait le point sur ses activités. La hausse de 51% des ventes brutes de Sibnayal permet d'atteindre le montant de 0,96 million d'euros. Le groupe souligne la forte réduction de la perte opérationnelle ramenée à 2,9 millions d'euros (vs. 4,4 millions d'euros au S1 2022) et l'amélioration de la capacité d'autofinancement de 0,9 million d'euros. La position de trésorerie est de 3,42 millions d'euros.

Advicenne, société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, publie aujourd'hui ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 8 septembre 2023.

Didier Laurens, Directeur Général d'Advicenne, a commenté : "Je suis particulièrement satisfait de la transformation d'Advicenne en une société commerciale, qui se traduit par une accélération de la croissance de nos ventes sur le premier semestre. Nous couvrons maintenant l'ensemble du territoire européen grâce aux différents partenariats et nous disposons de données cliniques à long terme convaincantes pour notre principal produit Sibnayal. Ces éléments confortent nos perspectives d'accélération continue de la croissance. C'est dans ce contexte d'accélération que nous annonçons ce jour une augmentation de capital avec maintien du DPS. Cette opération est rendue possible grâce au soutien majeur de nos actionnaires de long terme, Bpifrance et Cemag Invest, et dans le respect des investisseurs qui nous accompagnent depuis plusieurs années. Ce financement nous permettra de poursuivre notre développement et nous donner ainsi les moyens suffisants pour atteindre la profitabilité opérationnelle. J'en suis particulièrement heureux pour les patients et ceux qui les entourent, pour toutes les équipes d'Advicenne fortement impliquées au quotidien et pour l'ensemble de nos actionnaires."