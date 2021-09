ADP : le trafic du mois d'août 2021 a représenté 55,7% du niveau du trafic groupe du mois d'août 2019

(Boursier.com) — Le trafic total du Groupe ADP est ressorti en hausse de 10,8 millions de passagers sur le mois d'août 2021 par rapport à août 2020, avec 20,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 55,7% du niveau du trafic groupe du mois d'août 2019.

En août 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,5 millions de passagers par rapport à août 2020, avec 5,8 millions de passagers accueillis. Il représente 55,7% du trafic de Paris Aéroport du mois d'août 2019. En août 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 3,6 millions de passagers (+ 1,4 million de passagers), soit 47,5% du trafic d'août 2019, et Paris-Orly 2,2 millions de passagers (+1,1 million de passagers), soit 76,6% du trafic d'août 2019. Ainsi sur les mois de juillet et d'août, le trafic dans les aéroports parisiens a atteint 10,9 millions de passagers, contre 5,7 millions l'an dernier sur la même période : il représente 51,8% du niveau du trafic de Paris Aéroport des mois de juillet et août 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts au trafic commercial de passagers, à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. Toutes les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts aux vols commerciaux domestiques et internationaux, se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois d'août 20212 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse par rapport à 2020 (+1,2 million de passagers), à 44,9% du niveau d'août 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Afrique (+444.964 passagers), à 59,6% du niveau d'août 2019, Amérique du Nord (+366.838 passagers2), à 35,2% du niveau d'août 2019, Moyen-Orient (+165.470 passagers), à 43,1% du niveau d'août 2019, Amérique Latine (+90.753 passagers), à 37,8% du niveau d'août 2019, et Asie-Pacifique (+18.420 passagers), à 10,9% du niveau d'août 2019 ;

Le trafic Europe (hors France) est en hausse (+1,2 million de passagers), à 61,4% du niveau d'août 2019 ;

Le trafic France métropolitaine est en hausse (+154.239 passagers), à 73,3% du niveau d'août 2019 ;

Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+89.936 passagers), à 83% du niveau d'août 2019 ;

Le nombre de passagers en correspondance est de 524.826 passagers, en hausse de 254.134 passagers, à 48,6% du niveau d'août 2019. Le taux de correspondance s'établit à 19,7%, en hausse de 1,7 point.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de +5,6% par rapport à 2020, à 86,8 millions de passagers, soit 36,7% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de -15,1%, à 21,6 millions de passagers, soit 29,5% du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4% du capital, est en hausse de 4,7 millions de passagers sur le mois d'août 20212, à 8,6 millions de passagers, soit 69,5% du trafic d'août 2019. Il est en hausse de +65,9% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur l'acquisition de sa société de gestion.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 716.701 passagers sur le mois d'août 20212, à 870.419 passagers, soit 43,3% du trafic d'août 2019. Il est en baisse de -25,3% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de 619.747 passagers sur le mois d'août 2021, à 665.459 passagers, soit 63,2% du trafic d'août 2019. Il est en hausse de 53,1% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49% du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de 2,2 millions de passagers sur le mois d'août 2021, à 4,1 millions de passagers, soit 47,4% du trafic d'août 2019. Il est en baisse de -1,6% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2020.