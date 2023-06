Adeunis renforce son expertise IoT

(Boursier.com) — Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), annonce le lancement de deux nouveaux capteurs, marquant une étape significative dans son expansion sur les réseaux IoT cellulaires.

Ces capteurs fabriqués en France, baptisés COMFORT et COMFORT SERENITY, sont conçus pour des applications dans les Smart Buildings, offrant une gestion avancée en matière de régulation des consommations d'énergie, du confort intérieur et de la qualité de l'air.

Les capteurs IoT d'Adeunis ont déjà fait leurs preuves en matière de connectivité et de fiabilité sur les réseaux LoRaWAN et Sigfox. Avec le lancement des capteurs COMFORT et COMFORT SERENITY, Adeunis étend son expertise aux réseaux cellulaires LTE-M et NB-IoT. Conformément à la stratégie d'expansion mondiale d'Adeunis, le lancement de cette nouvelle gamme devrait permettre à la Société d'atteindre de nouveaux marchés, en adressant l'ensemble du marché l'international. En effet, des technologies sont déjà bien implantées en Europe, Asie, Amériques et Océanie.