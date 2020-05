Acheter-Louer.fr : AG convoquée

Acheter-Louer.fr : AG convoquée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les actionnaires du Groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions marketing à destination des professionnels de l'immobilier et de l'habitat, sont convoqué en Assemblée Générale Mixte le 30 juin 2020 à 10 h au siège social de la Société, situé 3 avenue du Canada - Zone d'Activités de Courtaboeuf, Parc Technopolis - Bâtiment Alpha - 91940 Les Ulis.

A cette occasion, le Conseil de Surveillance soumettra également à l'approbation de l'AGE plusieurs résolutions lui permettant d'émettre des titres nouveaux afin de disposer des financements nécessaires pour supporter son plan de croissance externe à court et moyen terme.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 mai 2020, bulletin no63 Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

L'avis de réunion ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust -Service Assemblées Générales Centralisées (14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9).